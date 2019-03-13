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Вымер, от слова совсем: в сети рассказали о плодах "русского мира" на Донбассе

среда, 13 марта 2019, 15:55

Жители оккупированного Донбасса продолжают жаловаться в соцсетях на условия жизни в оккупации ДНР.

На один из постов в Twitter обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Уроженка оккупированной Горловки написала в сети, что ее родной поселок "вымер".

"Ощущение нарастающего пи#деца не покидает. Мой родной поселок вымер, от слова совсем. По соседству с моей мамой живут люди через четыре дома в пятом. Сегодня она впервые сказала о том, что Горловка умирает... Дома пустые, покупать не хотят, не хотят даже арендовать за "спасибо".Еще немного дышит центр города. Мой родной ранее живой поселок вымер", - сказано в сообщении.

"Просто без комментариев... 5 лет назад они мечтали о цветущие недореспубликы поддавшись на русскую информмашину Кремля... Сейчас уже начинают плоды от "цветущих" деревьев под названием Дырляндия и Луганда", - прокомментировал в свою очередь Штефан.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе.

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