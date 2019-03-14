На Youtube заблокировали все видео Зеленского: что происходит

Сервис YouTube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на Facebook странице "Команда Зеленского".

Если попытаться зайти на YouTube-канал Владимира Зеленского, то платформа указывает: "Этот аккаунт заблокирован из-за неоднократных или грубых нарушений политики YouTube в отношении спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от Условий использования".

Как отмечается, вероятно, это последствия массовых жалоб пользователей (или ботов) и недостатки системы репортов YouTube.

На официальной Facebook-странице команды Зеленского сообщили, что "за время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи".

В пресс-службе отметили, что команда связывается с YouTube и надеется, что в течение часа канал будет активирован.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский должен заплатить в избирательный фонд за показ сериала "Слуга народа" как за предвыборную агитацию.