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В сети высмеяли прибытие в Крым "полезных идиотов" из Франции: видео

четверг, 14 марта 2019, 07:19

В оккупированный Крым прибыла делегация французских политиков. Визит приурочен к пятилетию аннексии полуострова с Россией.

Об этом "РИА Новости" сообщил так называемый "глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк.

"Французская делегация политиков во главе с Тьерри Мариани прибыла в Крым. Официальная встреча прошла в аэропорту Симферополя. Это первая иностранная делегация, которая приехала для участия в предстоящих празднованиях по случаю пятилетия со дня воссоединения полуострова со своей исторической родиной", - отметил он.
Известно, что визит продлится с 13 по 16 марта.
Тем временем в сети высмеяли визит французской делегации.
"Опять какие-то полупокеры .. от которых ничего не зависит", "Делегация подхрюкивающих политиков! За деньги российских налогоплательщиков!", "Лишь бы правду после визита своим рассказывали. Не пузо, чай погреть приехали под ласковым солнышком нашего Крыма", "Миротворец пополнится", "Новая серия сериала "нашу оккупацию признали полезные идиоты\проститутки", "На сайте Миротворец уже места нет", - пишут пользователи.

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