В сети высмеяли прибытие в Крым "полезных идиотов" из Франции: видео

В оккупированный Крым прибыла делегация французских политиков. Визит приурочен к пятилетию аннексии полуострова с Россией.

Об этом "РИА Новости" сообщил так называемый "глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк.

"Французская делегация политиков во главе с Тьерри Мариани прибыла в Крым. Официальная встреча прошла в аэропорту Симферополя. Это первая иностранная делегация, которая приехала для участия в предстоящих празднованиях по случаю пятилетия со дня воссоединения полуострова со своей исторической родиной", - отметил он.