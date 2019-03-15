Депутат Рады выдал "мудрость" о происхождении названий стран: видео

В сети высмеяли выступление народного депутата Украины Дмитрия Голубова, который попытался рассказать о том, откуда мировые государства взяли свои названия.

Ролик с заявлением политика в Facebook опубликовало сообщество "Рагу.лі".

"Женщины управляют миром и это доказывает то, что практически все страны называются женскими именами - Германия, Дания, Швеция, Австралия, Голландия, Армения. Даже Верховная Рада названа в честь женщины по имени Рада", - сказал он.

В комментариях пользователи высмеяли слова народного избранника.

"Вам смешно, а у этого человека огромная поддержка избирателей на его округе. Это очень грустно, но это так", "Бедная Лихтенштейн и Таиланд. Гондурасу не повезло", "Что они курят?", "Этим людям доверена судьба страны?Их выбрали простые люди за гречку и 200 грн...", - пишут в сети.

Ранее корреспондент "Апострофа" побывал в столовой Верховной Рады, где узнал, сколько за перекус платят народные избранники.