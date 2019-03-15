Мировая звезда из Италии отреагировала на включение в "черный список" Украины: в МИД сделали предложение

Итальянский певец Альбано Карризи, которого 6 марта Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности, назвал такое решение Украины несправедливым.

Об этом он заявил в интервью агентству Agi.

Он уточнил, что "никогда не говорил ни единого плохого слова об Украине". По словам Аль Бано, недопустимо, чтобы человек, "который всегда пел о мире, теперь считался террористом".

При этом, певец пообещал связаться с украинским Минкультом и послом Украины в Италии, дабы выяснить, что это "не розыгрыш".

Отметим, что посол Украины в Риме Евгений Перелыгин на это заявил на странице дипмиссии в Facebook, что готов встретиться с исполнителем и объяснить ему решение Киева по его вопросу.

"Я смогу рассказать, почему деятелям искусства, особенно хорошо известным, опасно заигрывать с кровожадными диктаторскими режимами, будь то в Кремле, Сирии или других странах. Я попытаюсь убедить его, что российский пропагандистский тезис о "возвращении Крыма в Россию" де-факто узаконивает и поощряет российское военное вторжение в Крым и на Донбасс", - сказал он.

Добавим, что в общей сложности в этот список уже внесены 147 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, попал итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо.