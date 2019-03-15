Полный отрыв от реальности: сети удивил призыв к россиянам известного рок-музыканта

По мнению музыканта и солиста рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука, российская интеллектуальная элита должна вернуться на родину и "двигать страну в нужном направлении".

Об этом сообщает ресурс teleprogramma.pro.

Группа "ДДТ" встретилась с журналистами во время своих гастролей в США. В беседе Шевчука спрашивали о группе, перелете и гастролях, но он также задел тему политики. По его мнению, россиянам, которые переехали в Америку, пора возвращаться домой, чтобы развивать страну.

"Чего мы ждем? Мы видели ваши просветленные лица и ждем, чтобы вы все упаковали чемоданы и приехали вместе с нами в Россию. Пора уже, друзья, пора. Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы же уже все обучились здесь - пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении", - рассказал Юрий Шевчук.

Российский писатель и военный журналист Аркадий Бабченко прокомментировал слова известного музыканта.

"И правда, чего это я. Пора строить же новую светлую Россию. Бегу, Юр, бегу! Задрав штаны прям возвращаюсь галопом. С детьми и Муждабаевым. Сразу в Питер, к Пригожину. Или во Владивосток, к Дмитрию Третьякову, который за репост моего поста уже больше года сидит. Или с Адамом Осмаевым, в Грозный. Каспаров, Пионтковский, Гуриев, Чичваркин вместе с нами. На мосту Немцова встречаемся. Федя Чистяков под аккордеон с кошкой и со всеми Свидетелями Иеговы шеренгами через границу. "Правый сектор" в полном составе. Кирпичи подносить. Для строительства. Сущенко, Клых, Гриб уже съездили. Теперь письма пишут. Зазывают - в натуре, чего вы, пацаны, приезжайте, тут классно! Лабытнанги посмотрите. Чудесный город. Жаль, Паша Шеремет не дожил до этого счастливого дня. Не успел новую красивую Россию построить немножко", - заявил Аркадий Бабченко.

Он удивился тем, что происходит в России. По мнению журналиста, даже лучшие россияне не в своем уме.

"Даже лучшие полностью едут кукушкой. Ну полный же отрыв от реальности. Белые шарики напрочь вытеснили головной мозг. Приезжайте с детьми строить новую красивую Россию... Эльфы, блин", - написал Бабченко.

Как сообщал "Апостроф", российский рок-музыкант, солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук полагает, что в отношениях Украины и России еще не все потеряно.