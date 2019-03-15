Сказочная пропаганда: в сети показали фото, как в Крыму готовятся к визиту Путина

В Евпатории (аннексированный Россией Крым) во всю готовятся к приезду президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает RoksolanaToday&Крым в Twitter, публикуя соответствующие фото.

"Евпатория. Скрепорисунки к пятилетию оккупации. Ну, хоть не Путин", - саркастично прокомментировала блогер фото.

На снимках можно увидеть, как несколько человек разукрашивают стену сказочным орнаментом. Судя по фото, работа кипит даже поздним вечером.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России раскрыли изначальный план Путина по захвату Крыма. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказал, что аннексия Крыма была импровизацией, изначально у России и ее президента Владимира Путина был план установить контроль над полуостровом с формальным сохранением его под властью Украины.