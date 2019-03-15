В США ввели новые санкции против россиян за агрессию в Украине: названы имена

15 марта Министерство финансов США ввело новые санкции против России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничительные меры введены в отношении шести граждан и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.

"Сегодняшний шаг направлен на отдельных лиц и субъекты, которые играют важную роль в неоправданных российских атаках на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных сепаратистских выборов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Все имущество и интересы в собственности указанных лиц блокируются, а лицам в США запрещено осуществлять с ними любые операции.

В список попали четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе. В частности, это Геннадий Медведев (заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России), Сергей Станкевич (начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России), Андрей Шеин (заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России) и Руслан Ромашкин ("начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя").

Также в список попали двое украинских сепаратистов, которые причастны к организации нелегитимных "выборов" в ноябре 2018 года на оккупированной части Донецкой области. Это Алексей Алексеевич Найденко ("заместитель председателя Центральной избирательной комиссии" так называемой "ДНР") и Владимир Юрьевич Высоцкий ("секретарь Центральной избирательной комиссии" так называемой "ДНР").

В санкционном списке также восемь российских оборонных компаний, связанных с деятельностью в оккупированном Крыму: Ярославский судостроительный завод, Зеленодольський судостроительный завод им. Горького, АО "Концерн Океанприбор", ПАО "Звезда", АО "Завод Фиолент", "Судокомпозит", ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" и ООО "Новые проекты".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Евросоюз принял решение ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе.