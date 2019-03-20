Под Николаевом родители бросили маленького сына, пережившего кому: видео

9-летнего Сашу Тишкова из Первомайска, который чудом выжил после страшного поражения током в трансформаторной подстанции, бросили родители.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За три года мальчик пережил кому, десятки изнурительных операций (у Саши 85% ожогов тела, большая часть из которых глубокие), с ним работает психолог. Мальчик не говорит, а только шипит - ожогами ребенку повредило дыхательные пути.

Жизнь Саши зависит от аппарата, мальчик отсасывают слизь из трахеи через трубку, которая постоянно стоит в горле.

"Требует трансплантации верхней части трахеи или замены ее синтетическим материалом. К сожалению, это пока не делается на территории Украины", - констатирует заместитель главного врача Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Светлана щегленком.

Мать мальчика исчезла сразу после трагедии. Отец сначала был с сыном, благодарил за материальную помощь, но половину полученных денег потратил не на сына, а на развлечения.

"Надо было лечить, смазывать, мыть это тело, ухаживать за этими рубцами, он этого не делал", - говорит начальник управления по делам детей Первомайского горсовета Татьяна Перкова. Поэтому отца лишили прав на всех пятерых детей, теперь они в интернатах.

"Посещал отец в октябре прошлого года, с ребенком заполняли семейное дерево. И вот Саша отказался писать листочки, где папа и мама", - говорит и.о. директора Первомайской специальной школы-интерната Татьяна Кривая.

"Хочу, чтобы отец пришел, а он не приходит. Мы звонили ему, трубку не брал", - говорит брат Саши Роман Тишков.

Дома отца нет, соседи говорят, что он сначала гулял на детские деньги, а потом исчез.

Сейчас мальчику и его братьям и сестричке ищут семью, но прежде всего - клинику за границей, где бы мальчику прооперировали трахею и сделали пластику рубцов.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре 2-летний ребенок живет с родителями в куче мусора.