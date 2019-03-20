​В апреле Украину накроет несколько сильных магнитных бурь: названы даты

В середине апреля Украину накроют несколько волн мощных магнитных бурь: вспышки ожидаются 12, 23 и 24 числа.

Об этом сообщает "Сегодня".

Согласно данным экспертов, в течение апреля ожидается несколько серьезных магнитных бурь.

Достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 12, 23 и 24 апреля. Незначительные магнитные колебания возможны 16, 22, 25 апреля.

На Пасху-2019, исходя из прогноза, магнитных всплесков не ожидается, так что праздник пройдет в спокойной геомагнитной обстановке.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о погоде весной в Украине.