За выход во второй тур будут бороться Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Ляшко - свежий соцопрос

Согласно данным свежего социсследования за выход во второй тур президентских выборов будут бороться Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко.

Об этом сообщает Информатор.

Фонд «Украинская политика» опубликовал данные исследования, проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга в начале марта (с 04.03 по 10.03.2019). Объем выборки – 3986 респондентов. Структура выборки: 23 областных центра (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, 5 крупных городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 24 малых города, 26 поселков, 64 села. Погрешность составляет ± 1,5%.

Имея свежие данные, можно увидеть более четкую картину и главные электоральные тенденции на предвыборной финишной прямой.

В ходе последнего исследования респондентам было задано 5 вопросов, благодаря ответам на которые социологи смогли проследить актуальные настроения в обществе.

В связи с большим ажиотажем вокруг двух крупных скандалов, развивавшихся в конце февраля – начале марта, респондентам были заданы вопросы касательно влияния последних событий на их мнение в преддверии выборов.

На вопрос о последствиях скандала вокруг песенного конкурса «Евровидение» 47,3% респондентов заявили, что подобные события подрывают репутацию Украины на международной арене. В то же время, 37,8% опрошенных сказали, что подобный скандал их не интересует или не имеет никакого значения. Только 7,3% опрошенных поддержали действия НОТУ. Затруднились ответить на заданный вопрос 7,6% респондентов.

По всей видимости, учитывая довольно большой процент респондентов, нейтрально отреагировавших на отказ украинской стороны от участия в «Евровидении», подобный скандал не будет иметь значительного влияния на настроения избирателей накануне выборов. Также довольно заметным является спад волны обсуждения данного скандала в социальных сетях, что также демонстрирует подобные тенденции.

В то же время, на вопрос касательно скандала вокруг Укроборонпрома и ближайшего окружения президента 24,3% респондентов заявили, что Порошенко должен уйти в отставку. Подобная цифра является довольно показательной, особенно на фоне растущего антирейтинга действующего президента. Еще 20,8% опрошенных считают, что необходимо наказать виновных в хищениях в оборонной сфере. В то же время, 13,4% респондентов заявили, что прежде чем предпринимать какие-то меры, необходимо дождаться выводов международного аудита, ранее анонсированного самим Порошенко. Только 12,8% респондентов заявили, что Гладковских необходимо оправдать, поскольку подобные действия оправдываются в условиях военного времени. При этом 13,3% опрошенных ничего не слышали о скандале, а еще 15,4% респондентов не смогли сформировать свое отношение к ситуации.

Несомненно, данный скандал не остался без общественного внимания и оставил довольно серьезный отпечаток на репутации Порошенко, весьма негативно отразившись на его рейтингах. В сравнении с предыдущем исследованием, которое проводилось с 25 февраля по 3 марта, рейтинг Порошенко снизился более чем на 2%. Данный показатель можно считать непосредственным отражением скандала вокруг Укроборонпрома. В то же время, 12,8% опрошенных, считающих подобные действия Гладковских правомерными в подобных условиях, могут считаться основой электорального ядра Порошенко, которое даже в подобной ситуации будет поддерживать его кандидатуру на предстоящих выборах.

42,7% респондентов заявили, что за последний год их политические симпатии изменились и в настоящее время они готовы отдать свой голос за кандидата, которого не поддерживали ранее. В то же время 37,7% опрошенных ответили, что не меняли свое мнение и готовы отдать свой голос за того-же кандидата, что и год назад. Еще 15,1% затруднились ответить на данный вопрос. Согласно результатам предыдущих исследований, значительно увеличился процент тех избирателей, которые изменили свое мнение и планируют отдать голос за другого кандидата. К примеру, в предыдущем исследовании, таких было 35,6%. Главной причиной изменения политических симпатий в обществе, является активизация агитационных процессов и значительный рост политической рекламы, пик которой отмечается как раз в последний месяц перед выборами.

Также, по результатам проведенного исследования, прослеживаются определенные изменения в рейтинговых показателях кандидатов в президенты. Наибольшее количество респондентов на предстоящих выборах готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского (16,4% от общего числа, 23,5% от тех, кто точно определились со своим выбором). Несмотря на незначительное проседание (в сравнении с предыдущим опросом) Зеленский продолжает удерживать уверенное первенство в рейтинговых показателях.

На втором месте – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (11,1% от всех опрошенных, 15,9% от определившихся). На третьем, по результатам исследования, месте находится действующий Президент Украины Петр Порошенко (соответственно 13,8% и 15,5%), которому практически полностью удалось сократить отставание от Тимошенко.

По сути, за две недели до выборов можно наблюдать борьбу за серебряные медали, которая значительно усиливается на фоне практически одинаковых рейтинговых показателей. На четвертой позиции, согласно результатам исследования, закрепился Олег Ляшко (7,3% и 10,5%). Учитывая результаты предыдущих исследований, стоит отметить, что Ляшко твердо сохраняет свои позиции и электоральные симпатии.

6,4% респондентов (9,1% от определившихся) готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула. По всей видимости, объединение с Евгением Мураевым, состоявшееся на прошлой неделе, дало положительный результат в рейтинговых показателях, что помогло А.Вилкулу стать реальным лидером юго-восточного электората.

Пятую позицию в рейтинге, по результатам данного исследования, с Александром Вилкулом делит Анатолий Гриценко (соответственно 6,4% и 9,1%). Объединение Гриценко с другими политическими силами (Садовый, Добродомов, Гнап), положительно отразились на его рейтингах, но, в итоге, рост оказался незначительным, как и динамика усиления позиций, особенно на фоне лидеров избирательной гонки.

Значительное проседание в рейтинговых показателях отмечается у Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных, 8,2% от определившихся). На фоне скандалов и отсутствия четких действий, которые, во многом, заменяются откровенным популизмом, Юрий Бойко постепенно сдаёт позиции. Несмотря на призывы к объединению, команда Бойко так и не смогла получить поддержку других кандидатов в президенты, в чем, по всей видимости, проявляется неспособность к сотрудничеству и отсутствие какой-либо стратегии в действиях.

Также, небольшие тенденции к росту, демонстрируют рейтинговые показатели Игоря Смешко. За него готовы отдать свои голоса 2,4% избирателей от общего числа и 3,5% от тех, кто точно определились со своим выбором.

Поддержать другого кандидата готовы около 4% опрошенных (3,1% и 4,4% соответственно). В то же время, 30,3% респондентов затруднились ответить на вопросы относительно поддержки кандидата. Напомним, у 2018 году на обслуживание всех видов деятельности президента Петра Порошенко из бюджета было потрачено 1 млрд. 34,2 млн. гривен.