В Украине перекрыли одну из важнейших трасс: опубликованы фото

В четверг, 21 марта, в Житомирской области люди перекрыли трассу Киев - Чоп, требуя, чтобы им выплатили задолженность по зарплате.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 11.20 на спецлинию "102" поступило сообщение о частичном ограничении движения транспорта на 128 км автодороги Киев - Чоп недалеко от села Глубочица. Около 30 участников акции протеста из числа работников одного из обществ, двигаются по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работники правоохранительных органов проводят с пикетчиками разъяснительную работу.

Движение на этом участке трассы затруднено, из-за чего образовался затор.

Как информируют местные СМИ, трассу Киев-Чоп перекрыли работники ГП "Житомироблавтодор".

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года жители поселка Хлебодарское Одесской области в знак протеста из-за жуткого ДТП перекрыли трассу.