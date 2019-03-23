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Вспомнился Янукович с его пеньками: журналистка рассказала о трусливом поведении Зеленского

суббота, 23 марта 2019, 07:50

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский отменил заранее назначенную встречу с журналистами в прямом эфире одного из телеканалов.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Соня Кошкина.

По ее словам, у Владимира Зеленского "должен был быть бенефис" в студии "одного большого и влиятельного канала" 21 марта.

"Вечерний прайм. Он - главный герой, в центре внимания. Кроме него в студии - топ-журналисты. Ну и вот такой смелый, прямой разговор. Планировали эфир загодя. Весьма тщательно и добротно все организовывали", - написала она.

Кошкина отметила, что сразу сказала коллегам, что Зеленский не придет на эфир.

"Не сумасшедший же он, в конце-концов: за десять дней до выборов выходить в прямой эфир с тет-а-тет с журналистами. Это ж про внешнюю политику придётся говорить, вектор развития государства, оборону, финансы. Авось ещё попросят аббревиатуру какую расшифровать. Ну типа "МВФ" или "НАТО". Без сценария, подсказок и "задержки в шесть секунд", - написала журналистка.

В результате она оказалась права, и кандидат в президенты не явился на эфир.

"И вот нынче читаю в официальном телеграмм Зе умильный анонс. Сегодня, на таком-то канале, в такое-то время и в такой-то программе... Дальше - дословно. Ибо сия милота требует исключительно прямого цитирования:

"...Зеленський та його дружина Олена дадуть відверте інтерв'ю у приємній та затишній атмосфері, у себе вдома", - рассказала Кошкина.

Журналистка заявила, что ей вспомнились Виктор Янукович с его пеньками и церемониальными чаепитиями в Межигорье, а также Николай Азаров.

"Он "приятную и уютную атмосферу", когда представителю СМИ требовалось лишь поздороваться и попрощаться, тоже очень любил. Да уж. Трусость - это диагноз.

Трусость мужчины... Мужчины, претендующего на звание "политика", - заключила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселили яркие фотожабы с Зеленским.

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