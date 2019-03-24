6-й год войны: в сети показали яркие фото украинских бойцов на Донбассе

В сети провели конкурс фотографий бойцов ВСУ из зоны Операции объединенных сил.

Участвовавшие в конкурсе фото опубликованы на Facebook странице "93-я ОМБР Холодный Яр".

Как отмечается, конкурс проводился ко Дню украинского добровольца, который отмечался 14 марта 2019 года уже в третий раз. В течение недели посетители страницы голосовали за понравившееся фото, оставляя под ним "лайки".

Победил в конкурсе пользователь под ником Александр Господ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях опубликовали свежие фотографии защитников Украины, которые базируются недалеко от Авдеевки Донецкой области.

Кроме того, в пятницу, 22 марта, на заседании минской группы в Верховной Раде продемонстрировали сбитые украинскими военнослужащими на Донбассе российские беспилотники.