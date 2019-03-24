Во Львове с авто полиции случилось огненное ЧП: первое видео

24 марта на одной из львовских улиц произошло возгорание патрульного автомобиля Toyota Prius.

Об этом написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"24.03.2019 в 03:00 м. Львов, ул. Зеленая 313 случилось возгорание автомобиля патрульной полиции TOYOTA PRIUS, из слов произошло короткое замыкание электропроводки в результате чего случилось возгорание передней-правой фары. Пожар локализован, в автомобиле обгорела передняя правая фара, бампер, и пол правого переднего крыла. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 20 марта в трех районах Харькова сгорело семь автомобилей.

Также сообщалось, что 18 марта в Киеве автомобиль влетел в электроопору, после чего загорелся.