Суд в Киеве принял окончательное решение по Томосу

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к президенту Петру Порошенко о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом (ОО "Неправительственная организация верховенство права" – прим. ред.) был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Решение суда вступает в законную силу в срок и порядок, предусмотренные ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины. Оно может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьями 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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