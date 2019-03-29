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Разрушительное ДТП с ассенизатором под Киевом: новое видео и подробности

пятница, 29 марта 2019, 12:01

Появилось новое видео аварии в селе Старые Петровцы Киевской области.

Соответствующее видео опубликовал "Информатор".

По обновленной информации, в ДТП участвовали не два, а три авто. Столкнулись автомобили Volkswagen, Hyundai и ГАЗ (ассенизатор).

Известно, что в результате аварии пострадали два человека: две женщины из автомобиля Hyundai. Их госпитализировали в больницу.

По словам водителя Hyundai, он двигался по селу в сторону Киева. Образовалась небольшая пробка, водитель снизил скорость, после чего почувствовал удар в заднюю часть авто. В результате столкновения, Hyundai вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с ГАЗом.

После столкновения грузовик улетел в гараж.

Как сообщал "Апостроф", вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья в страшной аварии погиб выдающейся спортсмен многократный чемпион Украины по кикбокингу Александр Власенко.

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