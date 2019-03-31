​Без шуток: синоптик рассказала о погоде на День смеха

В понедельник, 1 апреля, в Украине стоит ожидать незначительного похолодания, возможны также сильные порывы ветра.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Понедельник в Украине напомнит, что апрель только начинается и двадцатиградусное тепло еще рановато. Поэтому 1 апреля на Западе и Севере похолодает до +8 +12 градусов. На юге, на востоке и в большинстве Центра еще побудет сегодняшняя очень теплая погода. Осадки маловероятны, солнышко", - написала метеоролог.

Однако, по ее словам, в результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер.

В Киеве 1 апреля температура воздуха также понизится и составит около 10 градусов. Осадков не будет, но ожидается сильный ветер.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху, 28 апреля, в Украине будет тепло, но не без кратковременных осадков.