​В Харькове "гонщик" на Lexus мощно прошелся по нескольким авто: фото масштабного ДТП

31 марта на Салтовском шосe, 242 в Харькове водитель автомобиля Lexus влетел в сразу четыре припаркованных авто, после чего скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает местное издание glavnoe.ua.

Как сообщили в полиции по данному инциденту ведется следствие.

"В случае, если гражданам известно местонахождение автомобиля-нарушителя или информация, связанная с ДТП, просим сообщать в полицию", - отметили правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", вечером в субботу, 30 марта, в центре Киева столкнулись Mercedes и Lexus, в результате чего одна машина влетела в забор и снесла светофор, а вторая врезалась в здание.

Ранее сообщалось, что 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.