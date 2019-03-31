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​В Харькове "гонщик" на Lexus мощно прошелся по нескольким авто: фото масштабного ДТП

воскресенье, 31 марта 2019, 16:25

31 марта на Салтовском шосe, 242 в Харькове водитель автомобиля Lexus влетел в сразу четыре припаркованных авто, после чего скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает местное издание glavnoe.ua.

Как сообщили в полиции по данному инциденту ведется следствие.

"В случае, если гражданам известно местонахождение автомобиля-нарушителя или информация, связанная с ДТП, просим сообщать в полицию", - отметили правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", вечером в субботу, 30 марта, в центре Киева столкнулись Mercedes и Lexus, в результате чего одна машина влетела в забор и снесла светофор, а вторая врезалась в здание.

Ранее сообщалось, что 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.

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