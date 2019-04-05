Отмена поездов из Украины в Россию: в Кабмине назвали дату

Поезда из Киева и Львова в Москву перестанут курсировать через несколько лет.

5 апреля об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНН.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас первый раз был больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно - 15-20% и этот тренд сохраняется... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", - отметил министр на брифинге.

Омелян подчеркнул, что со временем все больше украинцев понимает, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше, чем в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что очередное повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки в связи с запланированной индексацией на индекс промышленных цен приведет к снижению объемов экспорта пищевой продукции.