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В Крыму оккупанты ради наживы уничтожили озеро: фото

вторник, 09 апреля 2019, 23:50

В оккупированном Россией Крыму под Севастополем высушили озеро.

Об этом сообщает ресурс ForPost.

По словам местных жителей, оккупационные власти намеренно высушили озеро возле села Кизилового под Севастополем. Предполагают, что это сделано для застройки живописного участка в Байдарской долине. В то же время в местной администрации уверяют, что сброс воды был проведен специально и скоро озеро опять заполнят.

Отмечают, что еще летом и осенью прошлого года озеро было полноводным. Горожане удивляются, как за зиму оно могло так быстро пересохнуть.

Местные жители не верят в версию о том, что озеро высохло естественно. По их предположению, озеро могли осушить специально по двум причинам - либо для чистки дна и углубления водоема, либо - под видом тех же работ - с целью завладения лакомым земельным участком в Байдарской долине, на котором находилось озеро, в частных интересах.

"Скорее всего, второй вариант ближе к правде. Там уже идет какая-то подозрительная стройка. Пока мы будем выяснять, интересоваться, кто-то тихой сапой отожмет или примет в дар очередной живописный кусок", - предположила Виктория Вайс.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, в Керчи, на территории, где ранее располагался Херсонский университет, строят базу войск Росгвардии.

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