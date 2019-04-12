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В Украине появятся новые учебники по истории: стало известно, что туда добавят

пятница, 12 апреля 2019, 07:57

Министерство образования и науки Украины собирается внести закон об изменениях в Конституцию относительно членства страны в ЕС и НАТО в учебники по истории Украины для 11-го класса.

Об этом сообщила главный специалист Директората дошкольного и школьного образования МОН Раиса Евтушенко, передает УНН.

"Учебники (по истории Украины - ред.) будут утверждаться МОН где-то в июне или в начале июля - мы согласовываем оригиналы макетов учебников. В идеале, история должна продлиться именно к этому периоду, то есть авторы учебников должны будут обязательно описывать этот период, включая предоставление Томоса и то, что был принят закон об изменениях в Конституцию", - отметила она.

При этом, она уточнила, что в МОН еще не видели рукописей учебников по истории Украины, их смотрели только эксперты, но сейчас они проходят дополнительную экспертизу в Институте истории в УИНП.

"Мы надеемся, что авторы этих учебников сами это напишут, но вместе с тем мы понимаем, что есть авторское право. Однако МОН будет давать рекомендации авторам учебников по истории Украины для 11 класса, чтобы они обязательно в последний параграф учебника внесли закон об изменениях в Конституцию", - добавила Евтушенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы серьезные проблемы со школьными учебниками в Украине.

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