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Дожди уходят: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

воскресенье, 14 апреля 2019, 08:12

В воскресенье, 14 апреля погода на значительной территории Украины будет оставаться дождливой.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, днем большинство центральных областей, восток и юг страны накроют дожди. На остальной территории погода будет солнечной и облачной.

Теплее всего в воскресенье будет в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, где ожидается до +15 +17 градусов. В центральных областях воздух прогреется до +11 +15 градусов. На севере 14 апреля ожидается +7 +10 градусов, на западе - +9 +11.

В Киеве в воскресенье будет прохладно. Воздух прогреется лишь до +7 +9 градусов. Днем без осадков, преимущественно облачно. Ветер в столице будет северо-восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали безрадостный прогноз на лето в Украине.

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