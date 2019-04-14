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В Одессе ремонтируют самолет Каддафи: фото элитного авиасудна

воскресенье, 14 апреля 2019, 20:28
Фото: Думская

В международном аэропорту Одессы стоит на ремонте самолет Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский диктатор Муммар Каддафи.

Об этом сообщает Думская.

Уточняется, что машина, которая принадлежит Ливии, проходит текущий ремонт в частных авиаремонтных мастерских, расположенных на территории воздушной гавани.

Отметим, что самолет Ан-74ТК-300Д построен всего в трех экземплярах, и все они использовались для перелетов первых лиц. Первый такой борт был выпущен в 2003 году Харьковским государственным авиационным производственным предприятием для украинского президентского авиаотряда.

Второй был передан правительству Ливии, которая тогда еще называлась Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Третий борт (RDPL-34020) поставили в Лаос, где он разбился 17 мая 2014 года.

Таким образом, сейчас действующих Ан-74ТК-300Д осталось всего два (UR-AWB и 5A-CAA). Еще три машины находятся на харьковском заводе в законсервированном состоянии.

В Одессе находится второй самолет 5A-CAA. Его заказывал в Украине лично полковник Каддафи, который летал на нем до самого начала гражданской войны 2011 года.

Эта VIP-модификация хорошо известного самолета Ан-72/74. Самолет даже внешне сильно отличается от своих старших собратьев.

Он не нуждается в укороченном взлете и малой дистанции пробега, поэтому двигатели, которые на Ан-72/74 находились в центроплане (за это он был прозван "чебурашкой"), опустили под крыло, разместив на пилонах. Благодаря этому машина стала менее шумной и более экономичной. Для удобства "випов" разработали специальный салон – шикарные кожаные кресла инкрустация, элементы из ценных пород древесины и двухуровневое освещение потолка, позволяющее создавать эффект ночного звездного неба.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлило видео взлета нового самолета Ан-77.

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