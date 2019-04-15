Украинец стал звездой сети благодаря сельским нанотехнологиям: видео

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понедельник, 15 апреля 2019, 02:28

В сети пользователей вдохновило видео технологии посадки картошки, которую придумал житель Западной Украины.

Запись опубликовал в интернете автор изобретения Андрей Кубай на своей странице в Facebook.

"Картошкафест село Долгое, Тысменицкий р-н, Ивано-Франковской области, Украина 2019", - подписал он свое видео.

На записи показано, как люди садят картошку. Андрей придумал специальное устройство из обрезанных пластиковых бутылок, из которых сделал трубу и обмотал ее скотчем. Такое простое изобретение помогает посадить картошку не нагибаясь и не надрывая спину.

Сам автор также пояснил, как помогает его изобретение в работе на огороде.

Видеозапись просмотрели более миллиона человек, также под постом люди написали сотни комментариев. Самой идее поставили в сети тысячи лайков.

Как сообщал "Апостроф", самый крупный элеватор Украины расположен в Деснянском районе Сумской области и принадлежит группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, на нем установлено оборудование, которое позволяет определить качество зерна по двадцати критериям за одну минуту.

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