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Ubisoft бесплатно раздает игру с цифровой копией Нотр-Дама: где скачать

среда, 17 апреля 2019, 22:36
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Компания Ubisoft объявила о бесплатной раздаче приключенческого экшена Assassin’s Creed Unity в собственном сервисе цифровой дистрибуции Uplay.

Отмечается, что акция приурочена к трагическим событиям в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), в результате которых пожаром с 15 на 16 апреля были разрушены шпиль и часть крыши, а также повреждены внутренние помещения и убранства монументального сооружения.

Сотрудники и руководство Ubisoft выражают солидарность с парижанами и людьми во всем мире, которых волнуют разрушения Нотр-Дам де Пари. Компания решила пожертвовать 500 тыс. евро на реконструкцию собора и просит всех неравнодушных последовать их примеру.

Кроме того, Ubisoft позволит игрокам испытать величие и красоту собора, погрузившись в приключение Assassin's Creed Unity. Данный памятник архитектуры воссоздан в игре с максимальной точностью. Дизайнеры Ubisoft потратили около двух лет на исследование собора и перевод его в цифровой вид.

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