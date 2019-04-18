Смерть в здравнице: в сети показали печальные фото популярного курорта в Крыму

На популярном курорте Симеиз в оккупированном Россией Крыму заболели лечебные кустарники можжевельники.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

По ее словам, на можжевельниках появился грибок, который их "убивает". Ранее, при украинской власти, растения обрабатывали, однако сейчас оккупанты не хотят этим заниматься.

"Симеиз. Прощай, украинская противотуберкулезная здравница и точнее - главный "доктор" можжевельники ЮБК. Никто не обращал внимание? Это грибок,который приводит к гибели можжевельника!!! На обработку необходимые деньги не дадут, удалением пораженных ветвей заниматься никто не будет", - написала блогер и опубликовала фотографии.

Пользователей сети также расстроила эта новость.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором.