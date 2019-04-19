Угроза масштабной атаки российских войск: Украине дали важный совет

Полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время не будет, так как президент РФ упустил свой шанс начать наступление.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, принятые в последнее время российским парламентом законопроекты свидетельствуют о провале осеннего призыва в вооруженные силы России.

"Говорить, что "все, завтра пойдут в наступление" — нет. Это военная угроза, она постоянная, она будет постепенно нарастать. И нам надо готовиться к ее противостоянию. Но войны в ближайшее время не будет", - считает он.

При этом Жданов отметил, что Путин имел возможность для начала полномасштабной войны в 2014 году.

"Если бы у них были силы и возможности, им надо было идти на Киев, на Львов... И возможно, у них был бы шанс. Возможно. На сегодняшний день шансов нет", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Российская Федерация способна всего за час перейти в полномасштабное наступление против Украины.