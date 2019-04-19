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В России собрались запретить крупнейшее международное агентство новостей

пятница, 19 апреля 2019, 16:58
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В России компания "Роснефть" обвинила международное агентство новостей Reuters в "откровенной лжи".

Об этом сообщают в Telegram-канале "360tv".

В компании отметили, что публикация информагентства "Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию" является откровенной ложью, цель которой провокация против "Роснефти".

"Вынуждены констатировать, что Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации. Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству", - отметили в компании.

В связи с этим "Роснефть" пообещала обратиться в полицию, чтобы пресечь работу Reuters в России.

Как сообщал "Апостроф", информационное агентство Reuters узнало, что оккупанты возят Асаду из аннексированного РФ Крыма.

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