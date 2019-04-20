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Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ: опубликованы фото и видео

суббота, 20 апреля 2019, 08:57
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Фото: gazeta.zp.ua

В Мелитополе в четверг, 18 апреля, простились со старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко с позывным "Батя", который погиб на Донбассе 12 апреля.

Об этом сообщает Заноза.

Игорь Игнатенко погиб на Донбассе, пытаясь вместе с другими военнослужащими отбить атаку врага, открывшего огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по взводному опорному пункту.

В ответ боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась рядом с позицией, где находился Игорь. Он погиб.

Известно, что военнослужащий родом из России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ Артуром Бурлакой.

Также под Кривым Рогом простились с 23-летним бойцом ВСУ Иваном Лисицей, который погиб на Донбассе в ночь с 6 на 7 апреля в районе Вольного.

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