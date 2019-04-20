Синоптик описала, чем будет отличаться погода в Украине в выходные дни

Синоптик Наталья Диденко кратко описала, чем будет отличаться погода в Украине в выходные - 20 и 21 апреля.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"20 апреля в Украине будет сухая погода.

21 апреля на Западе и Севере пройдут дожди.

Температура воздуха в течение обоих дней + 10 + 15 градусов.

В Киеве в субботу - без осадков, в воскресенье вероятность дождя. Возьмите с собой на участке зонты. Если дождя не будет, будет чем от надоедливых электоральных визави отбиваться.

Температура воздуха 20-21 апреля ожидается в столице + 12 + 14 градусов", - отметила синоптик.

Как собщал "Апостроф", с 22 апреля воздух по всей территории Украины начнет прогреваться, что связано с приходом антициклона с сухой солнечной погодой.

Согласно прогнозам, лето в Украине будет поздним и коротким. В частности, в начале июня температура в западных областях Украины будет составлять 15-17 градусов, а в центральных областях и на востоке - около 17-19 градусов.

Напомним, на северо-западе Канады зафиксировано самое сильное за более чем 10 тысяч лет потепление.