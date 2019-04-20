ВСУ нанесли крупный урон боевикам на Донбассе: фото и подробности о новом "грузе 200"

Стало известно, сколько боевиков ликвидировали ВСУ за последние дни.

О новом грузе 200 в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав фото и данные боевиков.

"19.04.19 пополнилась очередными бойцами: командир роты росийско-оккупационных войск "лейтенант" Пшеничный С.Е.; "младший сержант" Жильцов В.И; "младший сержант" Эгалигердиева Л.В.", - написал он.

Он уточнил, что эти потери боевики понесли в ходе боя с военнослужащими 79 ОДШБр.

Помимо этого днем ранее был ликидирован боевик Сергей Коробков по кличке Базиль.

А 16-17 апреля был ликвидирован Назир Ажигов из Макеевки.

Все ликвидированные боевики входили в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото опытного боевика, ликвидированного на Донбассе, который воевал с 2014 года.