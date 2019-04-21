Вербное воскресенье 2019: фото и рецепты лучших праздничных блюд

В праздник Вербное воскресенье не принято устраивать шумные гулянья, так как он выпадает на дни Великого поста, однако некоторые хотят себя порадовать и приготовить что-то вкусное и необычное.
В этот день обязательно за обеденным столом должна собраться вся семья.
На стол в праздник можно поставить постные блюда: каши, овощные котлеты и голубцы, выпечку, гречневые блины, разнообразные овощные салаты и постные десерты.
Блюда из мяса во время поста стоит исключить, но разрешается рыба и в небольших количествах вино.
Классический винегрет
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
- Вареная свекла – 2-3 шт.
- Квашеная капуста – около 250 г
- Отваренный в мундире картофель – 5-6 шт.
- Консервированный зеленый горошек – 1/2 баночки
- Репчатый лук – половина луковицы (по желанию)
- Маринованные огурчики — 2-3 штуки
- Соль, черный перец и подсолнечное масло – для заправки.
Приготовление:
Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Лук мелко нарезать. Также огурцы нарезать кубиками. Если капуста сильно соленая, ее следует промыть и потом мелко нашинковать. Морковь, картофель и свеклу нарезать кубиками. Смешать картофель, морковь, огурцы, лук, капусту, свеклу.
Немного посолить. Заправить растительным маслом.
Салат с черносливом
- Капуста белокочанная
- Чернослив
- Морковь
- Лимон
Приготовление:
Мелко нашинковать белокочанную капусту, перетереть ее с солью и сахаром, сок отжать.
Очистить от косточек и мелко нарезать заранее замоченный на 2-4 часа чернослив.
Натереть на мелкой терке морковь и половинку лимона. Все перемешать, посыпать тмином.
Щи валаамские
- Капуста белокочанная - 1кг
- Свежие грибы - 400-500 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Мука - 1 ст. ложка
- Лавровый лист
- Петрушка - 4 стебля
- Черный перец - 8-10 горошин
Приготовление:
Отдельно отварить мелко нашинкованные грибы, откинуть их на дуршлаг и слегка поджарить.
Капусту, мелко порезанный лук, лавровый лист, петрушку, перец тушить при добавлении воды.
Когда капуста упарится и сделается мягкой, но слегка хрустящей, подсыпать поджаренную до светло-коричневого цвета муку.
В грибной бульон добавить все компоненты и свежую зелень.
Щи долго и медленно прогревать на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы они пропитались грибным и капустным духом.
Картофельная бабка с грибами
- Картофель
- Мука
- Грибы
- Лук
- Сливочное масло
Приготовление:
Натереть сырой картофель на мелкой терке, добавить немного муки, соли и замесить негустое тесто.
Приготовить грибной фарш. Для этого грибы тщательно промыть, обжарить, мелко изрубить. Отдельно в глубокой сковороде обжарить до золотистого цвета нарезанный кольцами лук, добавить подготовленные грибы, посолить, хорошенько перемешать.
В форму для запекания, смазанную жиром, уложить половину картофельной массы, затем грибной фарш и сверху -оставшийся картофель.
Поставить в духовку для запекания. Через 5-10 минут поверхность картофельной бабки смазать маслом для образования румяной корочки и запечь до готовности.
Напиток из мяты и облепихи
- Облепиха - 3 стакана сока
- Мята - 100 г.
- Мед - 50 г.
Приготовление:
Сок облепихи развести 3 стаканами кипяченой воды и 1,5 стаканами отваренной мяты полевой, добавить 50 г меда, тщательно перемешать, поставить на 2 часа на холод. Напиток можно пить холодным, а можно перед употреблением подогреть (но не кипятить).
Как сообщал "Апостроф", 21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 великих церковных праздников в году.