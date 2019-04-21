Вербное воскресенье 2019: фото и рецепты лучших праздничных блюд

В праздник Вербное воскресенье не принято устраивать шумные гулянья, так как он выпадает на дни Великого поста, однако некоторые хотят себя порадовать и приготовить что-то вкусное и необычное.

В этот день обязательно за обеденным столом должна собраться вся семья.

На стол в праздник можно поставить постные блюда: каши, овощные котлеты и голубцы, выпечку, гречневые блины, разнообразные овощные салаты и постные десерты.

Блюда из мяса во время поста стоит исключить, но разрешается рыба и в небольших количествах вино.

Классический винегрет

Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

Вареная свекла – 2-3 шт.

Квашеная капуста – около 250 г

Отваренный в мундире картофель – 5-6 шт.

Консервированный зеленый горошек – 1/2 баночки

Репчатый лук – половина луковицы (по желанию)

Маринованные огурчики — 2-3 штуки

Соль, черный перец и подсолнечное масло – для заправки.

Приготовление:

Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Лук мелко нарезать. Также огурцы нарезать кубиками. Если капуста сильно соленая, ее следует промыть и потом мелко нашинковать. Морковь, картофель и свеклу нарезать кубиками. Смешать картофель, морковь, огурцы, лук, капусту, свеклу.

Немного посолить. Заправить растительным маслом.

Салат с черносливом

Капуста белокочанная

Чернослив

Морковь

Лимон

Приготовление:

Мелко нашинковать белокочанную капусту, перетереть ее с солью и сахаром, сок отжать.

Очистить от косточек и мелко нарезать заранее замоченный на 2-4 часа чернослив.

Натереть на мелкой терке морковь и половинку лимона. Все перемешать, посыпать тмином.

Щи валаамские

Капуста белокочанная - 1кг

Свежие грибы - 400-500 г

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 1 ст. ложка

Лавровый лист

Петрушка - 4 стебля

Черный перец - 8-10 горошин

Приготовление:

Отдельно отварить мелко нашинкованные грибы, откинуть их на дуршлаг и слегка поджарить.

Капусту, мелко порезанный лук, лавровый лист, петрушку, перец тушить при добавлении воды.

Когда капуста упарится и сделается мягкой, но слегка хрустящей, подсыпать поджаренную до светло-коричневого цвета муку.

В грибной бульон добавить все компоненты и свежую зелень.

Щи долго и медленно прогревать на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы они пропитались грибным и капустным духом.

Картофельная бабка с грибами

Картофель

Мука

Грибы

Лук

Сливочное масло

Приготовление:

Натереть сырой картофель на мелкой терке, добавить немного муки, соли и замесить негустое тесто.

Приготовить грибной фарш. Для этого грибы тщательно промыть, обжарить, мелко изрубить. Отдельно в глубокой сковороде обжарить до золотистого цвета нарезанный кольцами лук, добавить подготовленные грибы, посолить, хорошенько перемешать.

В форму для запекания, смазанную жиром, уложить половину картофельной массы, затем грибной фарш и сверху -оставшийся картофель.

Поставить в духовку для запекания. Через 5-10 минут поверхность картофельной бабки смазать маслом для образования румяной корочки и запечь до готовности.

Напиток из мяты и облепихи

Облепиха - 3 стакана сока

Мята - 100 г.

Мед - 50 г.

Приготовление:

Сок облепихи развести 3 стаканами кипяченой воды и 1,5 стаканами отваренной мяты полевой, добавить 50 г меда, тщательно перемешать, поставить на 2 часа на холод. Напиток можно пить холодным, а можно перед употреблением подогреть (но не кипятить).

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 великих церковных праздников в году.