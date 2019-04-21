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Вербное воскресенье 2019: фото и рецепты лучших праздничных блюд

воскресенье, 21 апреля 2019, 13:45
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В праздник Вербное воскресенье не принято устраивать шумные гулянья, так как он выпадает на дни Великого поста, однако некоторые хотят себя порадовать и приготовить что-то вкусное и необычное.

В этот день обязательно за обеденным столом должна собраться вся семья.

На стол в праздник можно поставить постные блюда: каши, овощные котлеты и голубцы, выпечку, гречневые блины, разнообразные овощные салаты и постные десерты.

Блюда из мяса во время поста стоит исключить, но разрешается рыба и в небольших количествах вино.

Классический винегрет

Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

  • Вареная свекла – 2-3 шт.
  • Квашеная капуста – около 250 г
  • Отваренный в мундире картофель – 5-6 шт.
  • Консервированный зеленый горошек – 1/2 баночки
  • Репчатый лук – половина луковицы (по желанию)
  • Маринованные огурчики — 2-3 штуки
  • Соль, черный перец и подсолнечное масло – для заправки.

Приготовление:

Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Лук мелко нарезать. Также огурцы нарезать кубиками. Если капуста сильно соленая, ее следует промыть и потом мелко нашинковать. Морковь, картофель и свеклу нарезать кубиками. Смешать картофель, морковь, огурцы, лук, капусту, свеклу.

Немного посолить. Заправить растительным маслом.

Салат с черносливом

  • Капуста белокочанная
  • Чернослив
  • Морковь
  • Лимон

Приготовление:

Мелко нашинковать белокочанную капусту, перетереть ее с солью и сахаром, сок отжать.

Очистить от косточек и мелко нарезать заранее замоченный на 2-4 часа чернослив.

Натереть на мелкой терке морковь и половинку лимона. Все перемешать, посыпать тмином.

Щи валаамские

  • Капуста белокочанная - 1кг
  • Свежие грибы - 400-500 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Лавровый лист
  • Петрушка - 4 стебля
  • Черный перец - 8-10 горошин

Приготовление:

Отдельно отварить мелко нашинкованные грибы, откинуть их на дуршлаг и слегка поджарить.

Капусту, мелко порезанный лук, лавровый лист, петрушку, перец тушить при добавлении воды.

Когда капуста упарится и сделается мягкой, но слегка хрустящей, подсыпать поджаренную до светло-коричневого цвета муку.

В грибной бульон добавить все компоненты и свежую зелень.

Щи долго и медленно прогревать на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы они пропитались грибным и капустным духом.

Картофельная бабка с грибами

  • Картофель
  • Мука
  • Грибы
  • Лук
  • Сливочное масло

Приготовление:

Натереть сырой картофель на мелкой терке, добавить немного муки, соли и замесить негустое тесто.

Приготовить грибной фарш. Для этого грибы тщательно промыть, обжарить, мелко изрубить. Отдельно в глубокой сковороде обжарить до золотистого цвета нарезанный кольцами лук, добавить подготовленные грибы, посолить, хорошенько перемешать.

В форму для запекания, смазанную жиром, уложить половину картофельной массы, затем грибной фарш и сверху -оставшийся картофель.

Поставить в духовку для запекания. Через 5-10 минут поверхность картофельной бабки смазать маслом для образования румяной корочки и запечь до готовности.

Напиток из мяты и облепихи

  • Облепиха - 3 стакана сока
  • Мята - 100 г.
  • Мед - 50 г.

Приготовление:

Сок облепихи развести 3 стаканами кипяченой воды и 1,5 стаканами отваренной мяты полевой, добавить 50 г меда, тщательно перемешать, поставить на 2 часа на холод. Напиток можно пить холодным, а можно перед употреблением подогреть (но не кипятить).

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 великих церковных праздников в году.

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