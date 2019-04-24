Вождение пьяными: в Украине приняли суровое наказание для водителей

В Украине принят закон, который позволит притягивать к криминальной ответственности водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где опубликован закон, который подписал президент Украины Петр Порошенко 19 апреля.

Новые нормы вступают в силу с 1 января 2020 года. Так, с нового года в Уголовном кодексе будут разделять "криминальное правонарушение" и "криминальный проступок".

Под криминальный проступок будет подпадать вождение в состоянии алкогольного опьянения. За это предусмотрен штраф в размере 17-34 тысяч гривен и запрет управлять автомобилем до трех лет. При повторном нарушении – до 51 тысячи гривен с запретом управлять авто от 2 до 3 лет.

В целом криминальным проступком является деяние, за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 51 000 гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки – не более 72 часов с момента уведомления лица о подозрении или задержания, или в других случаях на срок до 1 месяца.

Если случай неотложный, полиция может до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований осмотреть место происшествия; зафиксировать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы.

Согласно закону, прокурор обязан не позднее 3 дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого - в течение 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться в суд с обвинительным актом.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт при отсутствии участников судебного производства.

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