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Чистый четверг: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

четверг, 25 апреля 2019, 07:37
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В Чистый четверг, 25 апреля, погода в Украине будет по-настоящему летней с незначительным дождем в западных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Так, дневная температура в Украине поднимется до +20 +26 градусов. Свежее будет в Одесской области - от +16 до +19 градусов, где температура воздуха будет зависеть от довольно прохладного моря.

Небольших дождей стоит ждать во Львовской и Тернопольской областях.

В Киеве, 25 апреля, от +20 до +23 градусов. Ожидается также незначительный юго-восточный ветер, скоростью 5-10 метров за секунду.

Как сообщал "Апостроф", накануне также синоптики предупреждали украинцев о сильных ветрах и высокой опасности возникновения пожаров.

Также синоптики ранее рассказали, какой будет погода на Пасху.

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