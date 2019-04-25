Обпели скрепу: известную группу высмеяли за "прогиб" с песней о мосте в Крым

В Крыму на Керченском мосту российская группа "Любэ" сняла клип и спела про полуостров, что осудили в сети.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Любэ" скрепу обпела и обснимала в клип", - прокомментировала она.

Также и другие пользователи не пришли в восторг от песни музыканта Николая Расторгуева и написали свое мнение под постом.

Как сообщал "Апостроф", украинский генерал назвал способ уничтожения Керченского моста, что в сети осудили россияне. По его словам, в мирных условиях после возвращения оккупированного Крыма Керченский мост лучше было бы использовать для экономических целей

Также в РФ признали, что Керченский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму.