Россия, защити: озвучен подлый план Путина по возвращению Донбасса Украине

России накладно содержать Донбасс, а значит через три-четыре года РФ вернет оккупированные территории Украине, но на своих условиях.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

"В случае паспортизации мы получаем население, которое одержало какую-то идеологическую победу, пусть и маленькую, которое имеет местную идентичность и нелояльно к Украине. В случае криков "Россия, защити!", РФ имеет право поднимать этот вопрос в международных организациях, поскольку формально там ее граждане", - считает эксперт.

По его словам, урегулирование ситуации на оккупированных территориях Донбасса так или иначе будет происходить при участии международных организаций.

"И если на Донбассе будут российские граждане, Россия может сказать, что она кровно заинтересована в участии в урегулировании ситуации. Это уже тоже проблема", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины