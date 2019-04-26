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Сколько украинцы будут отдыхать в мае: календарь праздников

пятница, 26 апреля 2019, 12:54
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В мае 2019 года официальными выходными днями в Украине, кроме суббот и воскресений, будут дополнительные - 1 и 9 числа.

1 мая приходится на среду, а 9 мая - на четверг.

Кроме этого, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращенным на 1 час.

Согласно решению Кабмина, чтобы не выходить на работу в разгар пасхальных выходных, рабочий день со вторника, 30 апреля, перенесен на субботу, 11 мая. Таким образом украинцы будут пять дней отдыхать на Пасху и День труда с 27 апреля по 1 мая включительно.

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26).

Как сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.

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