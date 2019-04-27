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Синоптик дала "освежающий" прогноз на Пасху

суббота, 27 апреля 2019, 06:31
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В отдельных областях Украины на пасхальные праздники, 27 и 28 апреля, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила у себя на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, осадки ожидаются на Западе Украины и в северных областях.

При этом на остальной территории страны будет преобладать сухая погода, разве что к концу дня 28 апреля в Харьковской и Луганской области ожидаются небольшие дожди с грозами.

Температура воздуха при этом будет удерживаться высокой – до 25 градусов днем. В воскресенье, 28 апреля, в западной части Украины похолодает до 13 - 18 градусов выше нуля.

27 апреля в Киеве будет зафиксировано от 20 до 22 градусов тепла, возможны локальные небольшие дожди.

"Возможен дождь. Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", - пишет синоптик.

Как сообщал "Апостроф", лето в Украине будет поздним и коротким. В начале июня температура в западных областях Украины будет составлять 15-17 градусов, а в центральных областях и на востоке - около 17-19 градусов.

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