В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: появились первые фото

В Иерусалиме 27 апреля тысячи прихожан увидели своими глазами схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

СХОЖДЕНИЕ БЛАГОТВОРНОГО ОГНЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Церемония началась в 11:00, а сама процедура схождения огня - в 13:00. Приблизительно в 14:30 по Киеву Благодатный огонь сошел на землю.

Всех участников церемонии перед этим тщательно проверили и обыскали, чтобы они не могли пронести в храм зажигалки и спички.

Уже несколько столетий Благодатный огонь считают символом нерукотворного света Воскресения Христова. Вынос огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Напомним, что в Иерусалиме присутствует делегация ПЦУ, которая привезет Благодатный огонь в Украину.

Ранее было опубликовано пасхальное послание главы ПЦУ митрополита Епифания.