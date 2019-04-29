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Это убивает: ученые назвали популярный продукт, провоцирующий преждевременную смерть

понедельник, 29 апреля 2019, 03:30
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Ученые открыли ранее неизвестные вредные свойства жирной рыбы, употребление которой повышает риск преждевременной смерти на 50%.

Исследование проводили специалисты из Швеции. Как сообщает местная пресса, ученые проводили эксперименты на протяжении десяти лет.

Участие в исследовании приняли 70-летние люди. Выяснилось, что люди, в организме которых был наиболее высокий уровень полихлорированных бифенилов, умирали на 50% чаще, чем представители других групп риска.

Бифенилы содержатся в основном в лососе и салаке. Также они присутствуют в мясе и молочных продуктах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американские ученые впервые в истории использовали экспериментального самоходного робота во время операции на сердце.

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