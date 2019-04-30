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Скандал вокруг карты Украины в "Борисполе": появилось объяснение

вторник, 30 апреля 2019, 22:52
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В международном аэропорту "Борисполь" транслировали видеоролик с картой Украины, на которой не было Крыма, но позже ситуацию объяснили.

Об этом сообщает ТСН.

Так, просмотрев видеоролик, в полицию обратился неравнодушный пассажир. Правоохранители, в свою очередь, открыли уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Как стало известно, ролик аэродрому предоставило Министерство информационной политики. В ведомстве отсутствие на карте аннексированного Россией полуострова объяснили техническим сбоем.

Ролик из аэропорта уже убрали, сейчас готовят другую версию видео, где будет изображен Крым в составе Украины. Правоохранители утверждают, если вину ответственных чиновников докажут, им грозит до пяти лет тюрьмы.

"Сейчас собираются все материалы, чтобы объявить подозрение. Или одному лицу или нескольким лицам по ст. – 110 УКУ", - рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

В Министерстве информационной политики пояснили, каким образом видеоролик оказался в аэропорту.

"Ролик, когда делался, были использованы просто картинки для показа того, как это будет выглядеть. И была взята просто 1 из карт - одной из авиакомпаний, которая не имеет маршрутов тех или иных стран. И этих стран на этой карте нет. В ней нет Крыма, потому, что в Крым никто не летает. И эта картинка пошла почему-то на рендер. Она не была заменена на нормальную карту", - отметил государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

Как сообщал "Апостроф", карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.

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