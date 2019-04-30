Соцсети повеселили любовные похождения в России боевика ДНР по кличке "Беркут": фото

Боевик так называемой ДНР попал под суд из-за своих любовных похождений в России.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото боевика и решение суда.

Оказалось, боевик решил съездить в Россию к своей девушке. А поскольку у него с собой не было документа, удостоверяющего личность, ему тут же выписали штраф в размере 2000 рублей (около 800 гривен) и тут же выдворили за пределы России.

Отмечается, что боевик входил в базу "Миротворец". Исходя из опубликованных данных, в 2007 году был судим. Он совершил ДТП со смертельным исходом.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевика ЛНР ликвидировала любовница во время пьяной ссоры.