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Соцсети повеселили любовные похождения в России боевика ДНР по кличке "Беркут": фото

вторник, 30 апреля 2019, 16:25
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Фото: соцсети

Боевик так называемой ДНР попал под суд из-за своих любовных похождений в России.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото боевика и решение суда.

Оказалось, боевик решил съездить в Россию к своей девушке. А поскольку у него с собой не было документа, удостоверяющего личность, ему тут же выписали штраф в размере 2000 рублей (около 800 гривен) и тут же выдворили за пределы России.

Отмечается, что боевик входил в базу "Миротворец". Исходя из опубликованных данных, в 2007 году был судим. Он совершил ДТП со смертельным исходом.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевика ЛНР ликвидировала любовница во время пьяной ссоры.

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