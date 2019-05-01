RU   UA   EN  

среда, 1 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 мая

16:34
Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"
16:16
Журналистка указала на важный нюанс в указе Путина о паспортах для Донбасса
16:10
В Украине с 1 мая подешевел газ: сколько надо платить за кубометр
15:55
​В Украине начали действовать обновленные правила техосмотра авто
15:55
На празднике 1 мая в Крыму коммунисты устроили "бунт": опубликованы фото
15:42
Украина подписала важный военный контракт с Турцией: фото
15:25
Еще не сезон: россиянин показал фото пляжа в Алуште
15:10
Стало известно о свадьбе в Италии сына Авакова: фото виллы
14:50
Путин подписал указ о гражданстве для жителей Донбасса и Крыма
14:40
Остановите этот фарш: появились яркие фото и видео "монстраций" в России
14:28
​Синоптик дала новый прогноз по дождям в Украине
14:12
В России задержали всемирно известного фотографа по громкому обвинению: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Еще не сезон: россиянин показал фото пляжа в Алуште

среда, 01 мая 2019, 15:25
переглянути новину українською

Российские туристы показали в сети очередное фото пустых пляжей аннексированного РФ Крыма.

Об этом сообщил пользователь Nick Bild – житель российского Санкт-Петербурга в своем Twitter-аккаунте, выложив фото из Алушты.

Он отметил, что погода уже способствует отдыху в Крыму, однако туристов вокруг не наблюдается. Россиянин отметил еще холодное море – 12 градусов выше нуля, но при этом комфортную температура и погоду для солнечных ванн.

"Был 3 дня, и было 3 дня солнца. Руки и нос подгорели", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупационной структуре "Минтранс Крыма" обсуждают проект ограничения скорости движения железнодорожного транспорта по Керченскому мосту до 20 километров в час, чтобы туристы могли "насладиться всеми открывающимися красотами" на местности. В данный момент оккупанты ввели в Крыму ограничение скорости движение поездов в 120 км/ч, в то время как на территории России установлен лимит в 80 км/ч.

Новости

1 мая

16:34
Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: