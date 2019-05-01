Еще не сезон: россиянин показал фото пляжа в Алуште

Российские туристы показали в сети очередное фото пустых пляжей аннексированного РФ Крыма.

Об этом сообщил пользователь Nick Bild – житель российского Санкт-Петербурга в своем Twitter-аккаунте, выложив фото из Алушты.

Он отметил, что погода уже способствует отдыху в Крыму, однако туристов вокруг не наблюдается. Россиянин отметил еще холодное море – 12 градусов выше нуля, но при этом комфортную температура и погоду для солнечных ванн.

"Был 3 дня, и было 3 дня солнца. Руки и нос подгорели", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупационной структуре "Минтранс Крыма" обсуждают проект ограничения скорости движения железнодорожного транспорта по Керченскому мосту до 20 километров в час, чтобы туристы могли "насладиться всеми открывающимися красотами" на местности. В данный момент оккупанты ввели в Крыму ограничение скорости движение поездов в 120 км/ч, в то время как на территории России установлен лимит в 80 км/ч.