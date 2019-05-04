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Опубликованы фото прощания с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера под Марьинкой

суббота, 04 мая 2019, 11:27
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Фото: соцсети

В пятницу, 3 мая, во Львовской области попрощались с украинским военнослужащим Владимиром Куциком, который погиб от пули снайпера боевиков под Марьинкой 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Известно, что погибший во время стрельбы снайпера находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевую задачу. У погибшего остались сестра. Родители его умерли.

Он родился в 1968 году и жил в с. Стоянов Радеховского района Львовской области. Он проходил военную службу в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Кривым Рогом простились с 23-летним бойцом ВСУ Иваном Лисицей, который погиб на Донбассе в ночь с 6 на 7 апреля в районе Вольного.

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