В Ровно топ-чиновнику сожгли авто: опубликованы фото

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль секретаря городского совета ровно Сергея Паладийчука.
Как сообщает местная пресса, чиновник арендовал Toyota RAV4 у частного предприятия.
Возгорание произошло в полночь. В полиции уже заявили, что рассматривают версию с поджогом транспортного средства.
Спасатели пожар потушили, но иномарку практически полностью уничтожено огнем.
По факту преступления полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят следственные мероприятия.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 апреля в селе Вороньков Киевской области произошел масштабный пожар в одном из жилых домов по улице Горова.