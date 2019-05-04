В Ровно топ-чиновнику сожгли авто: опубликованы фото

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль секретаря городского совета ровно Сергея Паладийчука.

Как сообщает местная пресса, чиновник арендовал Toyota RAV4 у частного предприятия.

Возгорание произошло в полночь. В полиции уже заявили, что рассматривают версию с поджогом транспортного средства.

Спасатели пожар потушили, но иномарку практически полностью уничтожено огнем.

По факту преступления полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные мероприятия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 апреля в селе Вороньков Киевской области произошел масштабный пожар в одном из жилых домов по улице Горова.