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Другу Украины в Чехии угрожают из-за позиции по Крыму: опубликовано видео

воскресенье, 05 мая 2019, 18:05
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После решения Конституционного суда Чехии относительно действий руководства отеля Brioni в Остраве, где россиянам отказывали в поселении без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма, владелец отеля получает многочисленные угрозы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Известно, что сообщения с угрозами ему присылают через социальные сети россияне и чехи, которые поддерживают аннексию полуострова.

После нескольких сообщений, в которых говорилось об угрозах физической расправы над владельцем и вероятного поджога отеля, сам владелец обратился в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия свернула идею раздачи паспортов РФ населению на оккупированной части Донбасса из-за неожиданных результатов первого тура выборов президента Украины. Таким образом в РФ приняли решение самоустраниться от попыток влияния на результаты выборов в Украине.

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