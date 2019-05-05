Другу Украины в Чехии угрожают из-за позиции по Крыму: опубликовано видео

После решения Конституционного суда Чехии относительно действий руководства отеля Brioni в Остраве, где россиянам отказывали в поселении без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма, владелец отеля получает многочисленные угрозы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Известно, что сообщения с угрозами ему присылают через социальные сети россияне и чехи, которые поддерживают аннексию полуострова.

После нескольких сообщений, в которых говорилось об угрозах физической расправы над владельцем и вероятного поджога отеля, сам владелец обратился в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия свернула идею раздачи паспортов РФ населению на оккупированной части Донбасса из-за неожиданных результатов первого тура выборов президента Украины. Таким образом в РФ приняли решение самоустраниться от попыток влияния на результаты выборов в Украине.