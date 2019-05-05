​В сети высмеяли первобытную реакцию РосСМИ на молнию в Харькове

В российских СМИ массово увидели "знамение" в попадании молнии в украинских флаг в Харькове.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"У дремучих приматов праздник. Молния попала в украинский флаг. Молнии все равно, в какой флаг бить, но питекантропам не объяснишь. Первобытное сознание видит в этом "знаки" и "знамения"", - написал журналист.

Под постом появились саркастические комментарии.

"То шо у них там пол сибири горит каждый год и заводы производящие оружие синим пламенем горят - это чепуха)))", "Ага. Знак. Пора ту фигню валить и на свалку", "А то шо молния попала в советского солдата им не все равно?", "При этом они себя христианами называют :)", "Эти люди до сих пор Рейсхстаг берут и приносят оленей в жертву, чтобы боги были благосклоннее к России", "Флаг опять подняли)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно пропагандистские издания РФ выпустили материал о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы финансируются структурами американского миллиардера Джорджа Сороса.