RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 мая

10:12
Обидчик украинского боксера потерпел поражение в чемпионском бою: опубликовано видео
10:12
В Киеве водитель устроил массовое огненное ДТП: фото и видео
10:09
​Зеленский может вернуть Донбасс Украине: в России озвучили вариант
09:42
Ракетная война Израиля и Газы: появилось видео ударов
09:31
​В сети высмеяли первобытную реакцию РосСМИ на молнию в Харькове
09:28
Хватило на 50 секунд: украинец дебютировал в UFC, видео
08:56
​Проводное воскресенье 2019: традиции, обряды и что нужно делать
08:51
Появились новые подробности убийства полицейского начальника под Киевом
08:22
​Стало известно о конфузе с датой инаугурации Зеленского: что не так
08:02
​Это идиотизм: Донбасс предупредили о "крымской" хитрости с паспортами Путина
08:00
Антипасха и именины Виталия: какой праздник 5 мая
07:29
​Под Киевом расстреляли полицейского начальника: первые фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В сети высмеяли первобытную реакцию РосСМИ на молнию в Харькове

воскресенье, 05 мая 2019, 09:31
переглянути новину українською

В российских СМИ массово увидели "знамение" в попадании молнии в украинских флаг в Харькове.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"У дремучих приматов праздник. Молния попала в украинский флаг. Молнии все равно, в какой флаг бить, но питекантропам не объяснишь. Первобытное сознание видит в этом "знаки" и "знамения"", - написал журналист.

Под постом появились саркастические комментарии.

"То шо у них там пол сибири горит каждый год и заводы производящие оружие синим пламенем горят - это чепуха)))", "Ага. Знак. Пора ту фигню валить и на свалку", "А то шо молния попала в советского солдата им не все равно?", "При этом они себя христианами называют :)", "Эти люди до сих пор Рейсхстаг берут и приносят оленей в жертву, чтобы боги были благосклоннее к России", "Флаг опять подняли)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно пропагандистские издания РФ выпустили материал о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы финансируются структурами американского миллиардера Джорджа Сороса.

Новости

5 мая

10:12
В Киеве водитель устроил массовое огненное ДТП: фото и видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: