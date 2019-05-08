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Три недели до лета: новые фото и видео сильного снегопада под Ивано-Франковском

среда, 08 мая 2019, 11:43
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Во вторник, 7 мая, в поселках и в горах на западе Украины выпал снег.

Об этом сообщают пользователи сециальных сетей.

"Три недели до лета. Без слов... 7 Мая 2019 год. Ивано-Франковская обл., Верховинский район, с. Кривополье", - написал Василий Хомицкий в Facebook и опубликовал видео.

Также фото заснеженного Кривополья разместил и Юрий Соломченко.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 8 мая восточную часть Украины также накроют грозы, а в западных областях прогнозируются заморозки.

Как ранее сообщал "Апостроф", проживающие в горах с удивлением встретили снегопады и начали публиковать у себя в соцсетях снимки заснеженных пейзажей. В отдельных районах высота снежного покрова достигает 10 сантиметров.

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