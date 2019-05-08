В Украине установили новый официальный праздник: в чем суть

В среду, 8 мая Кабинет министров одобрил указ президента относительно введения в Украине нового официального праздника – Дня отца, который будет отмечаться третье воскресенье июня каждого года.

Об этом сообщил правительственный портал.

В ходе заседания КМУ, в частности, был одобрен указ президента "О Дне отца" согласно которому новый праздник получает статус официального, а также утверждается день его празднования.

"Реализация указа будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей", - говорится в сообщении правительственного портала.

Инициатива ввести праздник была предложена Министерством социальной политики и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Общество воспринимает необходимость привлечения мужчин к участию в воспитании ребенка достаточно инертно", - поясняется необходимость введения праздника в записке к проекту.

День отца впервые начали отмечать в США в 1966 году, тогда об его введении объявил президент Линдон Джонсон, немного позже Ричард Никсон предоставил этому празднику статус национального.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал об обсуждении введения в Украине нового праздника - Дня свободы совести и вероисповеданий.